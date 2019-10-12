Миллионы человек эвакуируют в Токио из-за грядущего тайфуна
В ближайшие часы на Токио должен обрушиться тайфун «Хагибис». Японские власти объявили максимальный уровень угрозы.
По данным японских метеорологов, тайфун вызовет порывы шквального ветра скоростью 65 м/с и выше.
Более 15 миллионов человек прямо сейчас готовятся к эвакуации. Местных жителей просят укрыться в специальных эвакуационных центрах, не дожидаясь распоряжения об обязательной эвакуации, передат ТАСС.
Посольство России в Японии на своей странице в Facebook также призвало соотечественников воздержаться от поездок по Токио в связи тайфуном «Хагибис».
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