Миллионы человек эвакуируют в Токио из-за грядущего тайфуна

В ближайшие часы на Токио должен обрушиться тайфун «Хагибис». Японские власти объявили максимальный уровень угрозы.

По данным японских метеорологов, тайфун вызовет порывы шквального ветра скоростью 65 м/с и выше.

Более 15 миллионов человек прямо сейчас готовятся к эвакуации. Местных жителей просят укрыться в специальных эвакуационных центрах, не дожидаясь распоряжения об обязательной эвакуации, передат ТАСС.

Посольство России в Японии на своей странице в Facebook также призвало соотечественников воздержаться от поездок по Токио в связи тайфуном «Хагибис».