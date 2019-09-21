Спасатели нашли унесенный в Азовское море катер с людьми

Спасатели нашли унесенный в Азовское море катер с тремя пассажирами. Все они остались целы и невредимы.

Как сообщает пресс-служба Росморречфлота, катер с рабочими судоремонтного предприятия унесло в море ранним утром 21 сентября.

Сразу после происшествия были организованы поисково-спасательные мероприятия. Через час людей нашли.

Как рассказали спасенные, в какой-то момент у судна заглох мотор и катер начало уносить в открытое море.

Ранее юнармеец бросился в море, чтобы спасти тонущего мужчину в Крыму.