Спасатели нашли унесенный в Азовское море катер с людьми
Спасатели нашли унесенный в Азовское море катер с тремя пассажирами. Все они остались целы и невредимы.
Как сообщает пресс-служба Росморречфлота, катер с рабочими судоремонтного предприятия унесло в море ранним утром 21 сентября.
Сразу после происшествия были организованы поисково-спасательные мероприятия. Через час людей нашли.
Как рассказали спасенные, в какой-то момент у судна заглох мотор и катер начало уносить в открытое море.
Ранее юнармеец бросился в море, чтобы спасти тонущего мужчину в Крыму.
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