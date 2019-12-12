Создатели «Духless» снимут хип-хоп мюзикл о Пушкине

Создатели фильмов «Духless», «Тренер» и «Серебряные коньки» планируют снять нетривиальную картину о жизни поэта Александра Пушкина. Фильм будет поставлен в жанре хип-хоп мюзикла.

Рабочее название картины - «Пророк». Создатель проекта — компания «Кинослово».

Продюсер Петр Ануров пообещал: «Яркая и трагичная жизнь великого поэта будет рассказана с помощью современной рэп-музыки, все остальное в фильме будет максимально аутентично: костюмы, декорации, места действия - все будет из пушкинской России».

Актерский состав пока не определен. Картина выйдет в прокат в 2021 году, пишет «Интерфакс».

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