Федор Бондарчук приступит к сериалу об «одинцовском маньяке»

Режиссер Федор Бондарчук выступит сопродюсером двух новых сериалов. Один из них посвящен истории серийного убийцы и педофила Сергея Головкина, который был приговорен к последней в России смертной казни.

Сериал под названием «Фишер» будет снят для эксклюзивного показа на онлайн-сервисе more.tv. В нем расскажут о маньяке, жертвами которого с 1986 по 1992 годы в Одинцовском районе Подмосковья стали 11 подростков.

Сюжет второго сериала Бондарчука под названием «Федерация» содержит историю создания и обрушения крупнейшей компании в России, передает «Медуза». Какой именно, не уточняется. Режиссеров сериалов не назвали.

Ранее у Бондарчука украли мобильный телефон на съемочной площадке в Москве.

Читайте нас в мобильном приложении