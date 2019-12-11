Федор Бондарчук приступит к сериалу об «одинцовском маньяке»
Режиссер Федор Бондарчук выступит сопродюсером двух новых сериалов. Один из них посвящен истории серийного убийцы и педофила Сергея Головкина, который был приговорен к последней в России смертной казни.
Сериал под названием «Фишер» будет снят для эксклюзивного показа на онлайн-сервисе more.tv. В нем расскажут о маньяке, жертвами которого с 1986 по 1992 годы в Одинцовском районе Подмосковья стали 11 подростков.
Сюжет второго сериала Бондарчука под названием «Федерация» содержит историю создания и обрушения крупнейшей компании в России, передает «Медуза». Какой именно, не уточняется. Режиссеров сериалов не назвали.
Ранее у Бондарчука украли мобильный телефон на съемочной площадке в Москве.
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