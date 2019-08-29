У Бондарчука и Миронова украли гаджеты

Актеров Федора Бондарчука и Евгения Миронова обворовали в Москве. Прямо на съемочной площадке у них украли мобильные телефоны.

Сначала похититель украл гаджет Бондарчука. По этому поводу была вызвана полиция.

Пока сотрудники правоохранительных органов проводили следственные действия из гримерки унесли телефон Евгения Миронова.

Миронов не стал дожидаться разбирательств и уехал. Федор Бондарчук написал заявление в полицию, пишет «Газета.ру».

В полиции думают, что актеры просто могли не обратить внимания на незнакомца, решив, что он работник площадки, чем тот благополучно воспользовался.

Ранее телеведущую Леру Кудрявцеву обокрали в британской столице. Она лишилась двух банковских карт и наличных.