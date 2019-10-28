Создатель «Твин Пикса» Дэвид Линч получил почетного «Оскара»

Режиссера сериала «Твин Пикс» Дэвида Линча наградили «Оскаром» за вклад в кинематограф. До этого он трижды номинировался на премию.

Одиннадцатая по счету церемония вручения наград американской киноакадемии состоялась в ночь на 28 октября в Лос-Анджелесе. Поднявшись на сцену, 73-летний режиссер произнес: «У вас очень интересный вкус».

Кроме Линча, почетный «Оскар» вручили актеру Уэс Стьюди («Последний из могикан», «Танцующий с волками»), сценаристу Лине Вертмюллер («Паскуалино «Семь красоток») и актрисе Джине Дэвис («Битлджус», «Тельма и Луиза»), пишет РБК.

Линч является лауреатом премии «Золотая пальмовая ветвь» и обладателем главной награды Венецианского кинофестивался - «Золотого льва». В числе его известнейших работ – фильмы «Человек-слон», «Малхолланд Драйв», «Простая история», «Синий бархат», а также сериал «Твин Пикс», третий сезон которого вышел в 2017 году.