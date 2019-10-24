На «Оскар» снова номинирован Леонардо Ди Каприо

Стало известно о том, кого номинировали на главную премию. Главными претендентами на «Оскар» за главную мужскую роль стали Леонардо Ди Каприо, Мэттью Райс, Роберт Паттинсон и Джонатан Прайс.

Ди Каприо может рассчитывать на него за главную мужскую роль в фильме «Однажды в Голливуде». Конкуренцию в гонке ему составляет Брэд Питт. У него в этом фильме роль второго плана.

Причем, как полагают киноэксперты, при таком раскладе у Питта, сыгравшего дублера, больше шансов получить премию.

Корпорация Sony выдвинула также на «Оскар» Мэттью Райса и Тома Хэнкса. Они сыграли роли в фильме «Прекрасный день по соседству», пишут «РИА Новости».

В номинации лучше мужская роль также будут участвовать Роберт Паттинсон и Уиллем Дэфо за роль второго плана в фильме «Маяк».

Ранее стало известно, что фильм российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда» номинирован на «Оскар». Он вошёл в число 93 претендентов на премию.