Российская «Дылда» номинирована на Оскар

Российская «Дылда» номинирована на Оскар

kinoreporter.ru

Фильм российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда» номинирован на «Оскар». Он вошёл в число 93 претендентов на премию.

Российская кинолента представлена в категории «лучший иностранный художественный фильм». В этом году заявки на участие в конкурсе на звание лучшего иностранного художественного фильма подали 93 страны. Среди них в том числе страны, участвующие впервые, - Узбекистан, Гана и Нигерия.

Шорт-лист из десяти претендентов на «Оскар» в этой категории будет обнародован 16 декабря. Список номинантов огласят уже 13 января.

Согласно правилам киноакадемии, кинолента должна быть создана за пределами США и диалоги в ней должны по большей части быть на иностранном языке. Также в регламенте указано, что продолжительность фильма должна быть более 40 минут, пишет «РИА Новости».

Вручение награды победителям состоится 9 февраля на 92-й церемонии вручения награды в Лос-Анджелесе.

В начале года в Лос-Анджелесе прошла 91-ая церемония вручения премии «Оскар». Лучшим фильмом 2018 года киноэксперты признали комедийную драму «Зеленая книга» режиссера Питера Фаррели.

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