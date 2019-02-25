На «Оскаре» объявили лучший фильм года

На «Оскаре» объявили лучший фильм года

В Лос-Анджелесе прошла 91-ая церемония вручения премии «Оскар». Лучшим фильмом 2018 года киноэксперты признали комедийную драму «Зеленая книга» режиссера Питера Фаррели.

Картина удостоилась также «Оскара» за лучший оригинальный сценарий. До «Зеленой книги» Питер Фаррели снял фильмы «Тупой и еще тупее», «Я, снова я и Ирэн».

Новая картина режиссера основана на реальной истории и рассказывает историю путешествия чернокожего джазового музыканта Дона Ширли и его водителя по югу Штатов в 1962 году. Это период, когда была широко распространена дискриминация афроамериканского населения. Картина названа в честь путеводителя «Зеленая книга», которая содержала безопасные для чернокожих места в США, пишет РБК.

Среди конкурентов «Зеленой книги» были фильмы «Черная пантера», «Богемская рапсодия», «Черный клановец», «Фаворитка», «Звезда родилась», «Власть» и «Рома».

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Места: США
События: культура, кино
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