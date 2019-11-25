Создатель интернета придумал план спасения сети от политиков

Создатель Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли запустил проект Contract for the Web — глобальный план по избавлению интернета от политических манипуляций, липовых новостей и нарушений приватности.

Он включает в себя три основных направления, которые касаются правительств, компаний и обычных пользователей. Для каждой категории свои требования.

Так, согласно плану Бернерса-Ли, правительства должны обеспечить всем людям подключение к интернету и уважать фундаментальные права человека и приватность пользователей.

Компании, в свою очередь, должны уважать и защищать приватность и персональные данные граждан.

От пользователей же требуется наполнять сеть полезным контентом, строить сообщества, которые уважают других людей и их достоинство, а также противостоять попыткам властей зарегулировать интернет.

Над созданием проекта работал фонд Бернерса-Ли World Wide Web Foundation совместно с представителями правительств нескольких стран, компаний и некоммерческих организаций.

Проект уже поддержали Google, Facebook, Microsoft и Twitter. При этом, чтобы оставаться в проекте, сторонникам плана по спасению интернета необходимо демонстрировать, что они следуют принципам и работают над решением сложных проблем. В противном случае они будут исключены, сообщает The Guardian.

Тем временем, в России вступили в силу основные положения закона об обеспечении автономной работы рунета в случае отключения от глобального интернета.

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