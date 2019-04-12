Суверенный интернет прошёл ещё одно чтение
Фото: Студия Квартал 95

Фото: Студия Квартал 95

Разбираемся, что нам сулит закон об автономном интернете

320 депутатов «за» и 15 «против» - таков был итог голосования во втором чтении за закон об автономной работе интернета в России. Ожидается, что закон вступит в силу 1 ноября 2019 года. Зачем его принимали и как будет выглядеть российский интернет, когда станет полностью суверенным?

Цель закона – обеспечить работу ключевых российских интернет-служб даже в том случае, если России по тем или иным причинам будет ограничен доступ во всемирную паутину.

«Документ предусматривает создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика. Основная задача, решаемая с помощью этой инициативы, - обеспечение надежной работы российской части Глобальной сети, устойчивой в случаях сбоев в инфраструктуре интернета за пределами России или целенаправленного масштабного внешнего воздействия», - гласит пояснительная записка к законопроекту.

По мнению Первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Виктора Кидяева, законодательная инициатива нацелена на сохранение целостности и бесперебойной работы российских интернет-ресурсов.

«Имеется ввиду, что даже в случае серьезных происшествий на иностранных линиях связи и в хранилищах данных, будь то авария, преступное воздействие или попытка умышленного ограничения нашей страны в связи – все важнейшие элементы рунета должны сохранить работоспособность и стабильно работать. С точки зрения безопасности страны этот законопроект депутаты считают важным и полезным», — пояснил он.

Что подразумевает закон?

Основная суть закона – изменение подхода к блокировке сайтов, которые внесены в соответствующий реестр. Кроме реестра нежелательного контента, будут созданы и другие. В частности, реестр точек обмена трафиком между российской и глобальной сетью. Весь обмен информацией будет идти только через него. Какие сервисы попадут в этот список – будет решать ФСБ. Сейчас, грубо говоря, с технической точки зрения, сейчас не существует такого понятия, как национальный интернет. Сеть открыта: запрос идёт прямиком туда, где расположен сервер, содержащий в себе информацию о том или ином сайте.

Провайдеры должны будут установить технические средства, которые должны будут противодействовать угрозам. Самим провайдерам тратиться на оборудование не придётся: расходы берёт на себя государство.

Кроме того, операторы связи по распоряжению властей будут обязаны предоставлять государству данные об устройстве своих сетей, использовать только разрешённые точки обмена трафиком, а также корректировать маршруты прохождения информации.

В случае экстренной ситуации, власти могут взять на себя централизованное управление всем трафиком в России и всеми сетями связи

Для отработки действий в такой ситуации, будут проводиться учения.

Законопроект вызвал массу критических замечаний в свой адрес. Так, некоторые эксперты полагают, что данная система снизит скорость интернета, и это ощутят все пользователи сети. А в Счётной палате полагают, что стоимость сопутствующих товаров и интернет-услуг для потребителя возрастёт. Кроме того, централизованное управление интернетом может спровоцировать глобальные сбои в работе связи, и пока не понятно, кто будет компенсировать клиентам и бизнесу убытки из-за проблем с сетью.

Также эксперты полагают, что закон о суверенном интернете может серьёзно осложнить работу интернета вещей и функционирование служб «умных городов» а также устройств, использующих каналы связи для своей работы – беспилотников и так далее.

Жизнь за стеной

Несмотря на критику, самого страшного не произошло: рынок операторов связи будет действовать почти так же, как и сейчас, разве что, вероятно, самые мелкие компании будут вынуждены его покинуть. Кроме того, не введены ограничения для конкретных пользователей, то есть для нас с вами.

Такого интернета, как в Китае, у нас всё же не будет. Там, напомним, действует весьма строгий контроль за интернетом – по сути, цензура. Причём в интернет граждане Поднебесной могут выходить лишь после аутентификации по паспорту. Действуют и другие системы – контент-фильтры, видеомониторинг, система распознавания лиц, так что правительство Китая очень пристально следит за тем, чем именно занимаются их подданные в интернете – собираются ли они свергать социалистическую систему или что-то в этом духе.

Впрочем, даже с таким «фаерволлом» китайцы могут заходить в Facebook и twitter, которые в стране запрещены. Другой вопрос, что в Китае есть свои собственные сервисы, аналогичные западным, так что со своими друзьями китаец будет связываться через «родное» приложение WeChat. VPN-сервисы и Tor в Китае кое-как работают, но с ними активно борются.

Дёрнут за рубильник

Россия технически готова к отключению от мирового интернета, заявлял ранее советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко. «Если завтра наши коллеги отключат нас от рубильника, я не знаю, будет ли это безболезненно, обещается, что безболезненно. Я уверен, что безболезненно не будет», - рассказал Клименко в интервью каналу НТВ.

Как добавил Клименко, Россия входит в тройку стран полного интернет-цикла, наряду с США и Китаем. Уже сегодня, по его словам, у нас в стране функционирует обособленная сеть, созданная по указу президента специально для госслужащих. В случае, если угроза отключения станет реальной, у России будет свой собственный интернет, который покроет все информационные потребности общества: свои поисковики, свой сегмент социальных сетей, рекламная сеть – всё это у России имеется.

Если экономические санкции не приведут к желаемому для Запада результату – сдаче Крыма, Башара Асада и вообще всего, то в ход может пойти и такой метод давления, как блокада в интернет-сфере. Как считает Игорь Ашманов, управляющий партнер компании «Ашманов и партнеры», один из основателей российской IT-индустрии, если верить в то, что произойдет Третья мировая война, то в нашем теперешнем состоянии американцы сумеют нам выключить почти всё.

«Это правда», - рассказал Ашманов «Царьграду».

Мы пока с ними не воюем. Но мы зависимы настолько, что легко опустить рубильник и выключить нам почти всё… Наверное, метро будет ездить, свет, может быть, не погаснет, но все таксисты не найдут дорогу

- считает Ашманов.

Наша слабость – в нашей зависимости от западных технологий. «Цифровой суверенитет сейчас становится важным. Если у тебя нет цифрового суверенитета, у тебя отберут и обычный: экономический, дипломатический и военный. Страны сейчас начинают восстанавливать свою суверенность. Америка слабеет объективно, а либеральная модель мира рухнула, потеряла свою "мягкую силу", свою привлекательность. Просто не все это ещё поняли, в том числе сами американцы», - подытожил Ашманов.

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