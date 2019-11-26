Создание единого поставщика телеконтента оценили в 50 млрд рублей

На создание единого поставщика контента 20 общедоступных телеканалов в Сети потребуются дополнительные 50 млрд рублей.

Это сумма, в которую обойдется замена оборудования, используемого абонентами интерактивного ТВ.

Предложения по изменениям в законопроект разработали в Ассоциации кабельного телевидения России, МТС, Национальной спутниковой компании, Институте исследований интернета, ассоциации «Интернет-видео», «Эр-Телеком Холдинг», «ВымпелКоме» и «МегаФоне».

Как говорят участники рынка, если проект закона примут в текущем виде, части абонентов операторов платного телевидения придется заменить приемники, поскольку на них нельзя будет дистанционно установить обновление для выполнения требования поправок об использовании плеера единого оператора, собщает РБК.

Как сообщалось ранее, сотрудники Администрации президента и профильные чиновники обсуждают идею создания единой государственной системы учета просмотров контента и показов рекламы в рунете.

По словам чиновников, они уже провели консультации по этому вопросу с рядом крупнейших телевизионных холдингов и интернет-площадок, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в ведомствах.

Интерес государства, прежде всего, составляет учет показов российского профессионального видеоконтента — сериалов, шоу и рекламы. По словам замминистра связи Алексея Волина, имеющиеся сейчас данные слишком разрозненны и не всегда достоверны.

Не меньше власти заинтересованы в подобной системе для решения управленческих задач государства, которое хочет понимать, какие интернет-площадки оказывают наибольшее влияние на общественное мнение.

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