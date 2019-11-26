«Союзмультфильм» нарисовал новую «Умку»

Российская студия «Сюзмультфильм» в декабре 2019 года представит новую серию советского мультфильма «Умка».

Выход приурочен к его 50-летию. В новом эпизоде будет рассказываться о важности искренней дружбы и о примере доброго отношения к животным. Новая серия станет завершением трилогии о медвежонке Умке. В финале мультфильма прозвучит добрая и мелодичная песня, соответствующая лучшим традициям отечественной мультипликации, сообщает «Интерфакс».

Ранее стало известно отом, что Российская киностудия «Союзмультфильм» приступила к созданию новых серий мультфильма «Ну, погоди!».

«В 50-летие наших героев «Союзмультфильм» запускает разработку нового цикла мультфильмов про «Ну, погоди!», — сообщила председатель правления студии Юлиана Слащева. Всего ожидается 26 новых серий, первая из которых появится предстоящим летом, сообщает ТАСС.

Как отметила вице-премьер РФ Ольга Голодец, курирующая сферу культуры, "перезапуск мультфильма станет подарком младшему поколению".

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