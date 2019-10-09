Союз туриндустрии предложил зарубежную альтернативу Турции
Русским туристам предложили альтернативу отдыху в переполненной Турции. Чем заменить популярный курорт, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
Он посоветовал вместо Турции отправиться на Кипр, который сопоставим «по погоде, инфраструктуре и цене». Можно выбрать Балканские страны – Черногорию, Хорватию.
«В общем-то, предлагают достойный продукт, сопоставимый», - отметил Барзыкин в интервью радиостанции «Говорит Москва».
В Союзе туриндустрии советуют организовать отдых в Италии, Греции, Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и Доминикане.
Ранее сообщалось, что гостиницы Турции в октябре заполнены на 100%. Поток российских туристов в Анталью вырос до 20%.
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!