Современные капитаны Немо задержаны с двумя тоннами кокаина

Современные капитаны Немо задержаны с двумя тоннами кокаина

фото: Fishki.net

Патрульный корабль ВМС Перу перехватил у побережья страны субмарину, на борту которой находилось около двух тонн кокаина. Установлено, что подлодка следовала в Мексику.

По словам прокурора Хорхе Чавес Кортина, экипаж 20-метровой подлодки состоял из четырех человек, они будут доставлены в Лиму вместе с двумя тоннами кокаина. Судно, построенное на деньги наркомафии, детально исследуют.

Также прокурор отметил, что по его сведениям, подлодка была загружена в мангровых лесах на юге Эквадора, пишут «Известия».

Это не первая попытка доставки наркотиков морем. Ранее вблизи Азорских островов полиция Испании арестовала яхту. На судне обнаружили 800 кг кокаина.

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