Совфед объяснил статистику по безработным предпенсионерам

Статистика о том, что число трудоустроенных россиян предпенсионного возраста составляет 40%, некорректна, заявил глава Комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский.

По его словам, под эти цифры не попадают работники силового блока, самозанятые и фрилансеры.

«Статистика говорит нам о том, что у работодателей сложились определенные практики в вопросе трудоустройства отдельных социальных групп людей. Среди 14 млн самозанятых, наверняка есть люди предпенсионного возраста, иначе сложно понять, за счет чего они живут», - заявил ФБА «Экономика сегодня» Валерий Рязанский.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что уровень безработицы среди населения предпенсионного возраста катастрофически высок. Эксперты уверены, что работодатели переживают за устаревшие знания и подходы таких сотрудников.