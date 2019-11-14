Советские лечебно-трудовые профилактории могут возродить в РФ
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил возродить советские лечебно-трудовые профилактории. По его мнению, это позволит эффективнее бороться с алкоголизмом.
Парламентарий заявил, что профилактории могут стать логичным продолжением идеи возрождения вытрезвителей. Если законопроект одобрят, он готов разработать документ о ЛТП, пишут «Известия».
Онищенко напомнил, что в России более 3 млн человек имеют подтвержденный диагноз «алкоголизм». Фактически страдающих алкоголизмом еще больше – не всегда граждане встают на учет.
Больные «требуют принудительного лечения с изоляцией», считает депутат. Учреждения должны иметь базовое финансирование со стороны государства, но оказывать услуги платно.
Напомним, ЛТП ичезли с распадом СССР. Сегодня они существуют в Беларуси, Туркменистане и Приднестровье.
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