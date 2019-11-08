Соцвыплаты на покупку жилья смогут получать россияне до 40 лет

В России могут увеличить предельный возраст для супругов, которые претендуют на социальные выплаты для приобретения жилья. Порог хотят сдвинуть с 35 до 40 лет.

Об этом сказано в ответе Минстроя на письмо главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова. Он указывал, что до 80% семей «вылетают» из очереди на субсидии для покупки жилья, так как достигают предельного возраста.

Ведомство обещает рассмотреть возможность увеличения возраста для получения выплат по программе «Молодая семья» до 40 лет, пишет ТАСС. В министерстве заявили, что есть смысл повышать возраст при дополнительном финансировании программы. Если повысить возраст, но остаться без дополнительных финансов, сроки получения соцвыплат только увеличатся.

Ранее семья Коньшиных в Перми 11 лет простояла в очереди на субсидии и была исключена из программы по достижении порогового возраста.