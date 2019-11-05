Материнский капитал больше не принимают как взнос по ипотеке

Российские семьи жалуются, что крупные банки отказываются оформлять льготный ипотечный кредит с привлечением средств материнского капитала в качестве первоначального взноса. Кредитные учреждения аргументируют это тем, что застройщики не хотят ждать, пока Пенсионный фонд переведет им субсидию за второго ребенка.

Жалобы поступают на «Сбербанк», ВТБ, «Россельхозбанк», «Газпромбанк». В займах под 5-6% отказывают в «Райффайзенбанке», МКБ и «Совкомбанке».

В колл-центрах учреждений подтвердили «Известиям», что материнский капитал не подходит для первоначального взноса на ипотеку. В «Сбербанке» согласились принять средства, но при условии, что застройщик готов ждать перечислений от ПФР.

Более мелкие банки - «Уралсиб», «Возрождение», «Зенит» и другие – принимают маткапитал. Однако эти кредитные организации есть не везде.

В Банке России заявили, что своим отказом банки не нарушают закон. Условие о внесении первоначального взноса достигается при фактическом направлении маткапитала, а не при наличии права на его получение.

Деньги получают после того, как подано заявление в ПФР. Однако фонд перечисляет средства только по факту сделки с недвижимостью. Девелоперы отказываются ждать, так как деньги попадают к застройщику спустя много времени.

Вторая причина, по которой отказывают в ипотеке с маткапиталом, - отсутствие личных накоплений. Чем ниже первоначальный взнос, тем больше риск дефолта, считают в банках.

Генеральный директор АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир Савченков подтвердил, что многие банки отказываются принимать материнский капитал как взнос по ипотеке.

«Как правило, они закладывают в программы условие, что первый взнос должен быть внесен из накопленных средств заемщиков. Таким образом, они не нарушают закон – клиент сам соглашается или не соглашается на условия банка и процентные ставки», - сказал эксперт «Русской планете».

По его словам, банки тем самым преследуют две цели – «отсеять недобросовестных плательщиков» и «наладить долгосрочное сотрудничество с застройщиком». «Поэтому список программ, куда многодетные семьи могут использовать материнский капитал, ограничен», - заключил Савченков.

В 2019 году льготную ставку по ипотеке распространили на весь срок кредита. С февраля по август жилье под низкий процент купили 16 тыс. семей.