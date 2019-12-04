Сотрудница банка пыталась украсть у пенсионера 8 млн рублей

Сотрудницу одного из столичных банков и ее сына задержали сотрудники полиции по подозрению в хищении восьми миллионов рублей у пенсионера.

По словам официального представителя Министерства внутренних дел РФ Ирины Волк, 83-летний пенсионер обратился в полицию с заявлением о том, что с его банковского счета пропала крупная сумма денег.

В ходе оперативно-розыскных действий сотрудниками полиции были задержаны двое подозреваемых. Ими оказались сотрудница банка и ее сын. Выяснилось, что злоумышленница, пользуясь своим служебным положением, вошла в автоматизированную систему и изменила владельца расчетного счета на своего знакомого. Однако снять со счета денежные средства ей не удалось, пишет «РИА Новости».

В квартире женщины был проведен обыск, в ходе которого сотрудники полиции изъяли 7,5 млн рублей, происхождение которых устанавливается, пишет «РИА Новости».

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