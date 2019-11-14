Появился новый способ воровства с банковских карт

Российские банки сообщили о новом способе кражи денег с банковских карт. Мошенники, использующие социальную инженерию, нашли новый способ обналичивания средств.

В 80% случаев аферисты переводят деньги на виртуальный «пластик» онлайн-кошельков с помощью сервиса перечислений с карты на карту разных банков — системы card2card. Злоумышленники вводят данные карты, с которой хотят снять деньги, а затем под видом сотрудников службы безопасности банка просят клиента сообщить код подтверждения из SMS.

Случаи кражи денег через сard2сard участились. В 2019 году подобное происходит до четырех раз в месяц, тогда как в прошлом не было зафиксировано ни одного инцидента, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что мошенники изобрели новый способ обманывать банкоматы. Они клеят на купюры специальные ленты, потому устройство не отличает поддельные банкноты от настоящих.

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