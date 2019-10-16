Мошенники придумали новые купюры для обмана банкоматов
Мошенники изобрели новый способ обманывать банкоматы. Они клеят на купюры специальные ленты, потому устройство не отличает поддельные банкноты от настоящих.
Об этом рассказала представитель Генпрокуратуры Елена Малык. По ее словам, злоумышленники пополняют банковский счет фальшивыми купюрами, после чего снимают деньги в другом терминале.
Мошенничество выявляют инкассаторы при пересчете денег, пишет Lenta.ru.
Ранее сообщалось о схеме кражи средств с карт через банкоматы. Преступники осуществляли перевод средств с одной карты на другую. Во время операции у отправителя запрашивают подтверждение на списание комиссии. Он отказывается, в результате процедура отменяется, а получатель успевает снять деньги.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!