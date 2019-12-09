Сотрудники МВД стали лидерами в списке коррупционеров

Сотрудники МВД привлекались к уголовной ответственности за злоупотребления властью чаще служащих других ведомств.

Как сообщили в Следственном комитете (СКР) России в уходящем году перед судами предстали почти семь тысяч обвиняемых в коррупции. Среди них 752 сотрудника МВД, 181 работник ФСИН, 84 судебных пристава и 476 представителей органов местного самоуправления. Больше всего дел связано со взятками, мошенничеством, присвоением и растратой.

Таким образом, МВД стало лидером по числу уголовных дел среди других правоохранительных и надзорных органов, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что хищение бюджетных средств предлагают приравнять к госизмене и наказывать за это тюремным сроком от 10 до 25 лет. При этом досрочное освобождение или амнистия коррупционеров допустимы лишь в случае, если они возместили ущерб.

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