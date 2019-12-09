В России хищение из бюджета хотят приравнять к госизмене

Хищение бюджетных средств предлагают приравнять к госизмене и наказывать за это тюремным сроком от 10 до 25 лет. При этом досрочное освобождение или амнистия коррупционеров допустимы лишь в случае, если они возместили ущерб.

По словам главы Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, сейчас коррупция угрожает не только экономике, но и национальной безопасности России. Кроме того, коррупция «является раздражающим внутриполитическим фактором». Российские граждане не понимают, куда и как тратятся деньги, у них «возникают претензии», из-за чего рейтинг доверия к власти падает.

Однако Кабанов отметил повышение эффективности в борьбе с коррупцией в России, пишет «Russia Today».

Почти 18,5 тысячи коррупционных преступлений было выявлено МВД РФ с января по август 2019 года. Суммарный ущерб от которых, превысил 100 млрд рублей.

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