МВД назвало сумму ущерба от коррупционных преступлений

Почти 18,5 тысячи коррупционных преступлений было выявлено МВД РФ с января по август 2019 года. Суммарный ущерб от которых, превысил 100 млрд рублей.

Среди общего количества 5,5 тысячи преступлений были совершены в крупном или особо крупном размере. Об этом рассказал замначальника Управления по борьбе с правонарушениями в сфере распределения и использования бюджетных средств ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрий Севастьянов. В бюджет возвращено 27 млрд рублей.

На сегодняшний день расследования 15 тысяч преступлений окончены, пишут «Известия».

Минэкономразвития подготовило законопроект, который разрешает продавать незадекларированные квартиры и дома, изъятые у чиновников и их родственников. По мнению ведомства, это поможет увеличить доходы бюджета.

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