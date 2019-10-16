Элитные квартиры коррупционеров продадут на торгах

Элитные квартиры коррупционеров продадут на торгах

Фото: swtor-guild

Минэкономразвития подготовило законопроект, который разрешает продавать незадекларированные квартиры и дома, изъятые у чиновников и их родственников. По мнению ведомства, это поможет увеличить доходы бюджета.

Сейчас по законодательству квартиры коррупционеров можно бесплатно передать для социальных и государственных нужд.

По замыслу министерства уже после вступления в силу документа правительство определит критерии, по которым государство начнет распределять квартиры для социальных нужд и для торгов.

Планируется, что новые нормы начнут действовать в декабре 2020 года.

Ссылаясь на Росимущество, Минэкономики отметило, что с 2015 года по середину 2019 года было конфисковано 49 квартир и домов общей кадастровой стоимостью более 1,1 млрд руб.

При этом практика реализации конфискованного имущества неэффективна, говорится в пояснительной записке законопроекта на портале проектов нормативных и правовых актов.

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