Сотовая связь скоро подорожает
Сотовая связь в России подорожает на 10%. Это произойдёт уже в 2020 году.
Как показал соцопрос, большинство россиян уже сейчас чувствуют, что расходы на связь увеличиваются. Очередное увеличение расходов связано с тем, что недавно был отменён внутренний роуминг. Также этому поспособствовал так называемый закон Яровой, пишут «Известия».
Однако и сами абоненты увеличат стоимость сотовой связи. Так, например, они всё активнее пользуются мобильным интернетом и видеосервисами, что вынуждает их выбирать более дорогие тарифы.
Ранее стало известно, что мобильных операторов могут обязать по требованию ФСБ отключать связь со странами, откуда поступают звонки с сообщениями о терактах. Приостанавливать услугу планируют сроком до 180 дней.
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