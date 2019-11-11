Сотовая связь скоро подорожает

Сотовая связь скоро подорожает

фото: Ptzgovorit.ru

Сотовая связь в России подорожает на 10%. Это произойдёт уже в 2020 году.

Как показал соцопрос, большинство россиян уже сейчас чувствуют, что расходы на связь увеличиваются. Очередное увеличение расходов связано с тем, что недавно был отменён внутренний роуминг. Также этому поспособствовал так называемый закон Яровой, пишут «Известия».

Однако и сами абоненты увеличат стоимость сотовой связи. Так, например, они всё активнее пользуются мобильным интернетом и видеосервисами, что вынуждает их выбирать более дорогие тарифы.

Ранее стало известно, что мобильных операторов могут обязать по требованию ФСБ отключать связь со странами, откуда поступают звонки с сообщениями о терактах. Приостанавливать услугу планируют сроком до 180 дней.

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