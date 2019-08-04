Две сотни российских туристов застряли в Болгарии

Более 200 российских туристов вторые сутки не могут вылететь из Болгарии из-за проблем с самолетами, которые возникли у авиакомпании Bulgaria Air. Перевозчик был вынужден задержать два рейса.

«Авиакомпании Bulgaria Air, вероятно, не хватает самолетов, потому что поломка даже одной машины ломает график полетов, тем более, что запасные части для самолетов доставляются из других стран, на что требуется определенное время, — рассказал генеральный консул России в Варне Владимир Климанов. — Именно с этой проблемой и столкнулись россияне, которые в субботу утром не смогли вылететь домой, задержка рейса составила более суток. Мы надеемся, что уже в ближайшие часы авиакомпания выполнит свои обязательства и отправит наших туристов на родину рейсами из аэропортов Бургаса и Варны».

По имеющимся данным, 4 августа туристы должны вернуться домой, пишет ТАСС.

Накануне трое граждан России устроили потасовку на борту самолета авиакомпании Turkish Airlines, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.