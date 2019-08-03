Россияне устроили потасовку в самолете Turkish Airlines
Трое граждан России устроили потасовку на борту самолета авиакомпании Turkish Airlines, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург. Видеозапись драки опубликовал портал E1.RU.
По имеющейся информации, конфликт случился во время рассадки пассажиров в салоне. Одна из женщин поссорилась с седым мужчиной, после чего тот ударил ее в лицо. Между ними завязалась драка.
За даму заступился другой пассажир. На видео слышно, как он кричит: «Ты как можешь женщин бить? Ты где находишься?».
В итоге из-за потасовки вылет самолета был задержан на 45 минут. Все трое участника ссоры были сняты с рейса.
В конце июля президент Путин частично отменил экономические санкции против Турции.
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