Состоялся первый в истории выход в космос сразу двух женщин

Впервые в истории сразу две женщины вышли в открытый космос с борта Международной космической станции. Ими стали американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир.

Космонавтам предстоит заменить блок зарядки-разрядки батареи аккумулятора в системе электропитания американского сегмента станции. Выход астронавтов продлится минимум 6,5 часов, передает «Интерфакс».

Кук и Меир станут 14-ой и 15-ой женщинами, побывавшими в открытом космосе. Первой выход осуществила советский космонавт Светлана Савицкая – это случилось в 1984 году.

Напомним, американцы ведут работы по замене никель-водородных аккумуляторов на новые, более мощные. В минувшие выходные вышел из строя один из энергоблоков, отвечающих за разрядку и зарядку батарей станции. Новые аккумуляторы прослужат десять лет и рассчитаны на передачу станции энергии в тот момент, когда она находится в тени.