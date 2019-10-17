Virgin Galactic показала экипировку для космических туристов

Компания Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона представила экипировку для своих космических туристов. Это первая экипировка, которую сделали для частных полетов в космос.

В комплект входит базовый слой, скафандр, тренировочный костюм и куртка астронавта.

Материалы для экипировки подобраны с учётом условий, в которых окажутся астронавты, и прошли лабораторные испытания, отметили в компании. К примеру, ткань способна повысить кровоток во время полёта, а также регулировать температуру и влажность.

Как отмечается на сайте Virgin Galactic, в дальнейшем для каждого астронавта будут шить индивидуальный костюм. На нем будет именной бейдж, флаг страны, карманы для личных вещей и специальный прозрачный карман для фотографии близких.

Virgin Galactic планирует первый запуск ракеты с туристами в космос на 2020 год. Сейчас, по данным CNBC, уже 600 человек забронировали билеты на рейсы, они стоят $250 тысяч. Среди них и основатель компании Ричард Брэнсон.