Составлен список регионов по отсутствию вредных привычек

В России составлен рейтинг по отсутствию вредных привычек у населения.

В лидерах - республики Северногo Кавказa, говорится в исследовании «РИА Новости». При составлении рейтинга учитывались потребление табакa и алкоголя, числo преступлений в нетрезвом состоянии, смертность от отравлений спиртным, а такжe количество преступлений, связанныx с наркотиками в 2018 году.

Возглавляет список Чечня. На втором месте Ингушетия. Далее идут Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия.

Также среди лидеров Волгоградская и Тамбовская области, Ставропольский край, Татарстан и Саратовская область.

Больше всего вредных привычек у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, который оказался на последнем месте списка. Выше него - Камчатка, Магадан, Бурятия, Еврейская автономная и Сахалинская области.

Москва оказалась на 543 месте, Санкт-Петербург занимает 70-е место, сообщает «РИА Новости».

Ранее Росстат подсчитал число россиян, которые ведут здоровый образ жизни. Выяснилось, что это каждый восьмой.

При опросе учитывались факторы физической активности, употребления алкоголя и курения. Также учитывалось ежедневное употребление фруктов и овощей, нормальное потребление соли, не превышающее 5 г в сутки.

Лидирующую позицию по числу населения, придерживающегося ЗОЖ, заняла Ингушетия - 48,8%. На втором и третьем месте расположились Крым и Адыгея - 29,2% и 28,8% соответственно. За ними следуют Чувашия - 24,7% и Воронежская область - 24,2%. В Москве и Санкт-Петербурге здоровый образ жизни ведут 8,8% и 6,8% граждан соответственно.

Читайте нас в мобильном приложении