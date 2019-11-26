Составлен список профессий с большой конкуренцией

Самая высокая конкуренция за рабочие места в России фиксируется среди представителей творческих профессий, в том числе - актеров и музыкантов.

Согласно данным Академии труда и социальных отношений, это связано с тем, что количество рабочих мест в творческой сфере ограничено, «а желающих повторить успешную карьеру выдающихся артистов достаточно много».

Также конкуренция наблюдается в сфере архитектуры, дизайна и связей с общественностью, в области юриспруденции, маркетинга, а также экономики и финансов, сообщают «Известия».

Тем временем, российским стройкам не хватает рабочих рук — некоторые строительные специальности в дефиците даже в Москве. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на аналитику сервиса «Работа.ру», где был представлен анализ базы резюме и вакансий за июль 2019 года.

Наибольшим спросом у работодателей пользуются машинисты автокрана, бетонщики, кровельщики и плотники, сообщает издание. На одну такую вакансию приходится менее одного резюме. Количество резюме практически равно количеству вакансий по таким профессиям, как столяр (1,01), каменщик (1,02), маляр (1,12).

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