В России обнаружился острый дефицит строителей

Российским стройкам не хватает рабочих рук — некоторые строительные специальности в дефиците даже в Москве. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на аналитику сервиса «Работа.ру», где был представлен анализ базы резюме и вакансий за июль 2019 года.

Наибольшим спросом у работодателей пользуются машинисты автокрана, бетонщики, кровельщики и плотники, сообщает издание. На одну такую вакансию приходится менее одного резюме. Количество резюме практически равно количеству вакансий по таким профессиям, как столяр (1,01), каменщик (1,02), маляр (1,12).

Немного больше предложений по позициям штукатура и прораба — конкурс здесь составляет 1,74 и 1,98 резюме на вакансию соответственно. Самая высокая конкуренция при устройстве на работу среди электриков — почти три резюме на вакансию (2,75).

«Несмотря на то, что заработная плата в сфере рабочих профессий последние десять лет стабильно выше, чем у офисных специалистов, молодые кадры не спешат получать профильное образование, ― посетовал в беседе с «Русской Планетой» генеральный директор строительрной компании АПРИ "Флай Плэнинг" Владимир Савченков. Эта проблема сформировалась еще в 90-е годы, когда престиж таких профессий резко упал. По всей стране заводы простаивали месяцами или же сотрудники работали, но заработную плату получали с огромной задержкой. Многие мастера, имевшие огромный производственный опыт и способные обучить кадры, ушли.

Молодые кадры некому вести и обучать на самих предприятиях, нет института наставничества, добавил эксперт. А те заводы, где данная система работает, налаживали ее практически с нуля, выстраивая систему взаимной мотивации и показывая механизм карьерной лестницы.