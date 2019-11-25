Составлен список худших продуктов для завтрака

Диетолог из Австралии Сьюзи Барелл рассказала о том, какие продукты на завтрак наиболее вредны, а какие принесут пользу.

Так, для завтрака не подходит пита, так как повышает уровень глюкозы в крови и содержит до 80 граммов углеводов на 100 граммов продукта.

Также вредны сладкие хрустящие хлопья, которые очень любят дети. Как говорит эксперт, в них очень мало пищевых волокон, а потому они не могут насытить человека на продолжительное время. Кроме того, дети, завтракая хлопьями, привыкают есть сладкое по утрам.

По словам диетолога, на завтрак наиболее полезно употреблять гранолу или хлопья без сахара с добавлением греческого йогурта, небольшого количества меда и ягод.

Также полезны тосты с яичницей, овощами и беконом. При этом бекон будет полезнее съесть с цельнозерновым хлебом, так как в нем содержится немало жира, сообщает радио «Спутник».

Как сообщалось ранее, не все завтраки одинаково полезны. Первый прием пищи должен содержать белки и углеводы, диетологи раскрыли полезные сочетания продуктов.

В начале дня можно есть, например, блюда из творога, яиц, немного рыбы, мяса или птицы. Одним из самых оптимальных вариантов для завтрака является овсянка. Она дает чувство сытости на долгое время и имеет защитную функцию для желудка.

При этом количество еды должно быть таким, чтобы потом не было чувства тяжести и дискомфорта, пишет «РИА Новости».

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