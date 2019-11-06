Овсянка на завтрак лучше йогурта

Специалисты считают, что для здоровья необходимо завтракать регулярно, а не от случая к случаю. Диетологи порекомендовали продукты, которые подойдут для этого лучше всего.

Не все завтраки одинаково полезны. Первый прием пищи должен содержать белки и углеводы, диетологи раскрыли полезные сочетания продуктов.

В начале дня можно есть, например, блюда из творога, яиц, немного рыбы, мяса или птицы. Одним из самых оптимальных вариантов для завтрака является овсянка. Она дает чувство сытости на долгое время и имеет защитную функцию для желудка.

При этом количество еды должно быть таким, чтобы потом не было чувства тяжести и дискомфорта, пишет «Риа Новости».

Завтрак из йогурта не лучший вариант, потому что этот продукт быстро уходит из желудка и может принести вред при первом приеме пищи.

Промежутки между приемами пищи не должны превышать более трех часов. Более длительные перерывы являются стрессом для организма. Соответственно есть нужно пять-шесть раз в день.