Эксперты рассказали о правильном питании на работе

Эксперты рассказали о правильном питании на работе

greatlove.ru

Эксперты Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии рассказали, как правильно питаться на работе. В первую очередь специалисты рекомендуют не пропускать обеденный перерыв.

Промежутки между приемами пищи не должны превышать более трех часов. Более длительные перерывы являются стрессом для организма. Соответственно есть нужно пять-шесть раз в день. В качестве перекуса на работе идеально подойдут фрукты, овощи, орехи и горький шоколад в небольших количествах. Пирожками и булочками злоупотреблять эксперты не советуют, пишут «Известия».

За день надо пить около 1–2 л воды. Регулярно выходить из-за рабочего стола каждые 30–40 минут. Перекуры лучше заменить несколькими физическими упражнениями, чтобы восстановить кровообращение.

В последнее время специалисты фиксируют рост числа пациентов с первичным раком печени и жировой дистрофией этого органа. Последний диагноз связан с питанием и образом жизни человека.

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