Названы рекомендации для здоровья печени

В последнее время специалисты фиксируют рост числа пациентов с первичным раком печени и жировой дистрофией этого органа. Последний диагноз связан с питанием и образом жизни человека.



Как надолго можно сохранить здоровье печени рассказал хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского доктор медицинских наук Юрий Коваленко. По его словам, для этого нужно, прежде всего, вести активный образ жизни, обязательно включать в свой рацион овощи и фрукты, а также отказаться от чрезмерного употребления спиртного. Также необходимо регулярно проходить медосмотры.



Коваленко также назвал основные причины развития болезней печени. Среди них оказались малоподвижный образ жизни, высококалорийная пища, избыточный вес, злоупотребление алкоголем, вирусные инфекции, а также токсическое поражение лекарствами.



Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения увеличился почти на 13% за последние пять лет, пишут «РИА Новости».

Для снижения риска ожирения необходимо ежедневно съедать небольшое количество орехов. Такой вывод ранее сделали ученые из Гарвардского университета.