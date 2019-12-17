Составлен список борющихся со стрессом продуктов

Эксперт назвал три продукта, которые помогают бороться со стрессом.

Стресс приводит к излишней выработке гормона кортизола, который, в свою очередь, способствует повышению артериального давления, изменению иммунных реакций и снижению полового влечения. Также существует риск развития диабета второго типа и ожирения.

Контролировать уровень стресса можно с помощью правильного питания. Поможет в этом темный шоколад, который богат витаминами и минералами и способен бороться со свободными радикалами — частицами, разрушающими клетки.

А антиоксиданты, содержащиеся в шоколаде, ведут к снижению количества гормонов стресса в организме.

На втором месте оказался авокадо, который обогащен омега-3 — кислоты, также способствующие снижению кортизола. Также польза будет от употребления жирной рыбы: скумбрии, сельди, тунца и семги, сообщают «Известия».

Тем временем, лишь 7% россиян вообще не испытывают стрессы на работе — об этом говорят результаты свежего опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, проведенного с 9 по 17 июля среди 1000 человек в 308 населенных пунктах.

Для каждого четвёртого опрошенного стресс связан с авральным режимом, а также невозможностью допустить ошибку — в том числе при работе с клиентами. Для 14% респондентов стрессовым оказалось отношение начальства, а каждому десятому опрошенному не повезло с некомпетентным руководителем. Для 9% критическим фактором являются задержки заработной платы и её размер.

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