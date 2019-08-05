Большинство россиян постоянно испытывают стресс на работе

Лишь 7% россиян вообще не испытывают стрессы на работе — об этом говорят результаты свежего опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, проведенного с 9 по 17 июля среди 1000 человек в 308 населенных пунктах.

Для каждого четвёртого опрошенного стресс связан с авральным режимом, а также невозможностью допустить ошибку — в том числе при работе с клиентами. Для 14% респондентов стрессовым оказалось отношение начальства, а каждому десятому опрошенному не повезло с некомпетентным руководителем. Для 9% критическим фактором являются задержки заработной платы и её размер.

«Стресс стал нормой жизни из-за роста конкуренции, поэтому с этим нужно смириться, — так «Русской Планете» прокомментировал результаты опроса управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Марк Шерман. – Требования к профессионализму растут, потому что конкурировать в ряде случаев приходится не только с российскими компаниями, но и с международными».

Именно конкуренция, подчёркивает эксперт, подстёгивает компании искать новые пути выживания на рынке и это провоцирует неизбежный рабочий стресс. «В нашем агентстве бывают рабочие дни, которые длятся с утра и до полуночи, при этом решения надо сразу же предлагать и делать с колес, а понятия выходных иногда и вовсе условны», — говорит Шерман.

Как полагает эксперт, работать без стресса можно лишь в том случае, если речь идёт о крупном рантье. «Хотя даже здесь надо правильно подбирать команду и следить за активами», – заключил Шерман.