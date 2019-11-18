Составлен перечень опасных для туристов стран в 2020 году

В следующем году опаснее всего путешестовать в страны Африки, Латинской Америки и государства Персидского залива. Это следует из «Карты туристических рисков», которую ежегодно публикуют, чтобы предупредить туристов о потенциальной опасности за границей по части личной безопасности, дорожного движения и медицины.

На первых строчках рейтинга находятся Ливия, Сомали, Афганистан и Венесуэла. Там опасно по всем трем показателям.

В вопросе здравоохранения хуже всего в Южном Судане, Гвинее, Либерии, ЦАР, Сьерра-Леоне, Нигере и Эритрее. По соблюдению правил дорожного движения эксперты не советуют посещать Венесуэлу, Саудовскую Аравию, Доминиканскую Республику, Вьетнам, Таиланд и большинство африканских стран. Личная безопасность под угрозой в Сирии, Афганистане, Ираке, Сомали, Йемене, Нигерии и Ливии. Не рекомендуется ехать в Тунис из-за обостренной политической ситуации.

Как пишет «ПолитЭксперт», самыми безопасными для путешествий являются такие страны, как Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и Гренландия.

Ранее сообщалось, что чартеры из России в Египет перенесли на 2020 год.

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