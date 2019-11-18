Чартеры из РФ на курорты Египта перенесли на 2020 год

Возобновление прямого авиасообщения между Россией и египетскими курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады откладывается.

В преддверии новогоднего сезона принятие решения по данному вопросу отложено на 2020 год. Несмотря на проведенную реконструкцию аэропортов, курорты Египта всё еще не отвечают российским стандартам безопасности. Масштабная работа египетской стороны не удовлетворила российских экспертов, которые нашли ряд недочетов, сообщает «Интерфакс».

Также российская сторона обеспокоена безопасностью туристических трансферов.

Напомним, по словам министра планирования, мониторинга и административной реформы Египта Хала Хельми Эльсаид Йонес, все аэропорты привели в соответствие с международными стандартами безопасности. Египетские власти надеются, что чартеры возобновят до начала 2020 года, пишет «ПолитЭксперт».

Министр указала, что российские туристы ожидают возможности полетов на курорты Египта. До прекращения чартерного авиасообщения страну ежегодно посещали 3 млн россиян.

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