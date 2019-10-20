На соревнованиях в Хабаровске погиб росгвардеец

На соревнованиях в Хабаровске боец Росгвардии получил серьезные травмы. Несмотря на оперативную госпитализацию, спасти его не удалось.

По информации СМИ, погибший сотрудник Росгвардии приехал на соревнования из Бурятии.

«Во время соревнований один из сотрудников Росгвардии получил травму. Он был оперативно госпитализирован, но, несмотря на усилия врачей, он скончался. По данному факту назначено служебное расследование», — приводит слова официального представителя ведомства Валерия Грибакина РЕН ТВ.

От лица ведомства он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

По словам Грибакина, им будет оказана помощь.

Ранее в Казани автомобиль ГИБДД столкнулся с Hyundai Solaris во время преследования нарушителя. Находившийся за рулем полицейский госпитализирован.