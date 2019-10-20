Погоня за лихачом закончилась госпитализацией патрульного

В Казани автомобиль ГИБДД столкнулся с Hyundai Solaris во время преследования нарушителя. Находившийся за рулем сотрудник дорожной службы госпитализирован.

Инцидент произошел на улице Гвардейская.

По данным республиканского МВД, дорожный патруль попытался остановить тонированный «ВАЗ 2113» без государственных номеров. Водитель легковушки проигнорировал требование сотрудников ГИБДД и продолжил движение на высокой скорости.

Сотрудники дорожной службы начали преследование нарушителя, однако на пересечении улиц Патриса Лумумбы и Гвардейская патрульный экипаж столкнулся с Hyundai Solaris.

В результате аварии сотрудник ГИБДД получил ранения и был госпитализирован, а «ВАЗ 2113» скрылся.

Дорожный патруль объявил план «Перехват».

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин передал дело сбитого «пьяного мальчика» центральный аппарат ведомства для дальнейшего расследования.