Соловьеву не понравилась небритость Зеленского

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал недавнее выступление президента Украины Владимира Зеленского.

Соловьев раскритиковал Зеленского за то, что тот выступил перед украинским народом небритым. По словам телеведущего лидер страны должен осознать в чем заключается роль президента и не допускать такого поведения.

«Детский сад. То браслетики, то щетина. Когда Зеленский уже поймет, что президентство это не роль, а служение», — написал Соловьев в своем телеграмм-канале.

Такую реакцию известного телеведущего вызвало появление на публике украинского лидера с щетиной на лице. Причем объяснением стало якобы суеверие Зеленского. Он не собирался бриться до тех пор, пока три украинских корабля, участвовавших в акции в Керченском проливе не вернутся на родину, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что судна прибыли на Украину. Происходит это на фоне скорого саммита нормандской четверки на уровне лидеров в Париже.

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