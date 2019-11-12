Соловьеву грозит до 12 лет по двум уголовным делам на Украине

На Украине возбудили два уголовных дела в отношении российского телеведущего Владимира Соловьева. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

Об уголовных производствах сообщил депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. По его словам, в ответе Службы безопасности Украины на запрос говорится о двух уголовных делах, досудебное расследование которых ведут следователи в Мариуполе и Северодонецке.

Оба связаны с уголовной статьей «Посягательство на территориальную целостность Украины». Наказание по ней составляет от 3 до 12 лет тюрьмы, пишет Lenta.ru.

Депутат выразил надежду, что ведущий Соловьев ответит за «дерзкие слова о территориальной целостности Украины».

Ранее Гончаренко принимал участие в российских политических ток-шоу. Он рассказал, что в октябре приехал в Италию и предложил Соловьеву встретиться на его вилле, чтобы выяснить отношения. Ведущий назвал депутата «мразью» и отказался от встречи.

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