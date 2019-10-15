Соловьев высмеял двойника Зеленского в московском метро
В сети обсуждают фотографию мужчины, похожего на президента Украины Владимира Зеленского. От комментария не удержался ведущий Владимир Соловьев.
Дойник украинского лидера ехал в московском метро. На это указывает карта подземки за его спиной. На фото мужчина выглядит уставшим и недовольным.
Кто-то из пользователей пошутил, что он едет после 14-часовой конференции на «Мосфильме». Ведущий Соловьев тоже прокомментировал фото и припомнил шутку самого Зеленского 18-летней давности.
«От слов «Владимир Владимирович, возьмите меня как часть долга Украины» пациент перешел к делу», – приводит его слова «ПолитЭксперт».
Ранее Зеленский опубликовал фото с президентом США Дональдом Трампом. Пользователи высмеяли снимок за отсутствие госсимвола Украины.
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