Экс-главе австрийского МИД подарили свадебное фото с Путиным

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль получила в подарок совместную фотографию с президентом России Владимиром Путиным.

Сюрприз ей преподнес генсек Австрийско-российского общества дружбы Флориан Шерман на мероприятии в Вене.

На снимке Кнайсль и Путин запечатлены перед совместным танцем на свадьбе австрийского МИД в 2018 году.

Тогда за час, проведенный на торжестве, глава России также успел поприсутствовать на церемонии бракосочетания и произнести тост на немецком, отмечает РИА «Новости».

Ранее чемпионка из Челябинска сообщила о желании продать личный подарок президента Путина.