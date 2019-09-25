Экс-главе австрийского МИД подарили свадебное фото с Путиным
Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль получила в подарок совместную фотографию с президентом России Владимиром Путиным.
Сюрприз ей преподнес генсек Австрийско-российского общества дружбы Флориан Шерман на мероприятии в Вене.
На снимке Кнайсль и Путин запечатлены перед совместным танцем на свадьбе австрийского МИД в 2018 году.
Тогда за час, проведенный на торжестве, глава России также успел поприсутствовать на церемонии бракосочетания и произнести тост на немецком, отмечает РИА «Новости».
Ранее чемпионка из Челябинска сообщила о желании продать личный подарок президента Путина.
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