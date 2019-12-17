Соловьев ответил Гордону на обещание лишить РФ Крыма и Курил

Телеведущий Владимир Соловьёв ответил на слова украинского журналиста Дмитрия Гордона о потере Россией в будущем ряда территорий и назвал его классическим русофобом и нацистом.

В эфире шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» ведущий продемонстрировал отрывок видео Гордона, который заявил, что Москва «забрала у Киева то, что «плохо лежало». При этом украинский журналист пожелал Москве «подавиться» Крымом и Донбассом, добавив, что в будущем у России отнимут эти регионы, а также Курильские острова, Карелию, Калининградскую область и другие территории.

В ответ на это Соловьев назвал Гордона нацистом и русофобом, который «встал на сторону империалистической Японии и нацистской Германии», пишет «РИА Новости».

Ранее Владимир Соловьёв отреагировал на возбуждение против него двух уголовных дел на Украине.

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