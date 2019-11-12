Соловьёв отреагировал на возбуждение на него уголовных дел

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на возбуждение против него двух уголовных дел на Украине.

По его словам, для того, чтобы «наследникам бандеровцев завести уголовные дела против журналиста-еврея не нужен повод. Для людей, кумиром которых являются Бандера и Шухевич, достаточно того, что «я еврей и антинацист».

Соловьев считает, что начатое расследование показывает отношение Украины к свободе слова и праву журналиста на высказывание своей точки зрения.

Журналист также отметил, что украинские законы не распространяются на территорию других стран, пишет «Regnum».

Ранее сообщалось, что на Украине возбудили два уголовных дела в отношении российского телеведущего Владимира Соловьева. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

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