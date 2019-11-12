Соловьёв отреагировал на возбуждение на него уголовных дел

Соловьёв отреагировал на возбуждение на него уголовных дел

фото: Znak.com

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на возбуждение против него двух уголовных дел на Украине.

По его словам, для того, чтобы «наследникам бандеровцев завести уголовные дела против журналиста-еврея не нужен повод. Для людей, кумиром которых являются Бандера и Шухевич, достаточно того, что «я еврей и антинацист».

Соловьев считает, что начатое расследование показывает отношение Украины к свободе слова и праву журналиста на высказывание своей точки зрения.

Журналист также отметил, что украинские законы не распространяются на территорию других стран, пишет «Regnum».

Ранее сообщалось, что на Украине возбудили два уголовных дела в отношении российского телеведущего Владимира Соловьева. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

Читайте нас в мобильном приложении

Новости по теме
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!